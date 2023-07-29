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Вернуть за час: в Одессе задержали похитителя мопеда

29 июля 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали похитителя мопеда
Правонарушитель с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час, благодаря камерам наблюдения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, потерпевший даже не успел заметить, что исчезло его имущество.

"Событие произошло днем на улице Базарной. Правонарушитель откатил двухколесник с места парковки и толкнул в сторону улицы Бориса Литвака, планируя в дальнейшем пользоваться им как личным средством передвижения. Следователи изъяли транспортное средство у 30-летнего мужчины и вернули владельцу", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

При наличии достаточных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном завладении транспортным средством. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Пока правонарушителя задержали, следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области, в городе Кодыма, 19-летний подвыпивший парень пытался украсть чужой автомобиль. Молодой человек без водительского удостоверения катался на нем, пока не закончилось горючее.

Добавим, 24-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством своего знакомого. Устрашив его ножом, он заставил водителя выйти из машины и сам уехал в неизвестном направлении.

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