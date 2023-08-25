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Вкрав бюджетні кошти: в Одесі затримано військового чиновника

25 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вкрав бюджетні кошти: в Одесі затримано військового чиновника
Затримання корупціонера. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Військова контррозвідка спільно з ДБР завершила успішне розслідування, яке призвело до затримання головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління в Одесі. Він став фігурантом корупційної схеми, яка призвела до привласнення понад 1 млн гривень, виділених на будівництво спорткомплексу для українських захисників.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Згідно з матеріалами слідства, цей посадовець спільно з директором будівельної компанії уклали договір на будівництво спортивного комплексу в одному з військових містечок Одеської області. Проте під час виконання договору вони не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення, попри отриману повну оплату. Підрядники намагалися приховати свої злочинні дії, вносячи недостовірні дані до звітної та фінансово-господарської документації. 

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ
Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Яке покарання чекає за привласнення мільйона

Головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління та  директору компанії-підрядника вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Слідство планує встановити всі обставини цієї корупційної справи та перевірити можливу причетність інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління до цієї "схеми".

Якщо злочинці будуть визнані винними, їм загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з метою припинення корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від призову на військову службу, Національна поліція України реалізує широкомасштабну операцію. Оперативники спільно з органами прокуратури виконують понад 200 обшуків у медичних закладах і центрах комплектування по всій країні.

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