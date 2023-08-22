200 обшуків по країні: що виявили у військкоматах та ВЛК на Одещині

Обшуки поліції. Фото: ГУНП

З метою припинення корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від призову на військову службу, Національна поліція України реалізує широкомасштабну операцію. Оперативники спільно з органами прокуратури виконують понад 200 обшуків у медичних закладах і центрах комплектування по всій країні.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Спільна діяльність різних правоохоронних підрозділів виявила розгалужені корупційні схеми, в яких брали участь службовці військово-лікарських комісій та медико-соціальних експертних комісій. Ці схеми дозволяли громадянам отримати незаслужено інвалідність чи стати тимчасово непридатними до військової служби, забезпечуючи таким чином ухилення від призову.

Після виявлення фактів корупції, правоохоронці розпочали кримінальні провадження, щоб з'ясувати всі обставини та залучити винних до відповідальності. Наразі проводиться комплекс заходів щодо отримання доказів, необхідних для досудового розслідування.

200 обшуків за день

Сьогодні, 22 серпня, провели понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах України. Слідчі дії тривають на територіях медичних закладів, центрів комплектування, а також у місцях проживання осіб, які стоять за зазначеними корупційними схемами.

Після проведення обшуків та вилучення доказів, матеріали будуть ретельно проаналізовані, а правова кваліфікація дій причетних осіб визначена відповідно до законодавства.

Обшуки в ТЦК. Фото: ГУНП

Одержані результати досудових розслідувань та подальші кримінальні провадження будуть оприлюднені окремо. Важливо відзначити, що Президент України Володимир Зеленський звернув особливу увагу на це питання і вже прийняв рішення щодо подальших заходів для припинення корупції у системі призову та військової служби.

Нагадаємо, спеціалізована прокуратура активно займається забезпеченням правопорядку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом було проведено понад 30 успішних обшуків у різних областях