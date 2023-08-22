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200 обысков по стране: что обнаружили в военкоматах и ВЛК в Одесской области

22 августа 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
200 обысков по стране: что обнаружили в военкоматах и ВЛК в Одесской области
Обыски полиции. Фото: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В целях прекращения коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва на военную службу, Национальная полиция Украины реализует широкомасштабную операцию. Оперативники совместно с органами прокуратуры производят более 200 обысков в медицинских учреждениях и центрах комплектования по всей стране.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Совместная деятельность разных правоохранительных подразделений выявила разветвленные коррупционные схемы, в которых участвовали служащие военно-врачебных комиссий и медико-социальных экспертных комиссий. Эти схемы позволяли гражданам получить незаслуженную инвалидность или стать временно непригодными к военной службе, обеспечивая таким образом уклонение от призыва.

После выявления фактов коррупции правоохранители начали уголовные производства, чтобы выяснить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности. Проводится комплекс мер по получению доказательств, необходимых для досудебного расследования.

200 обысков в день

Сегодня, 22 августа, было проведено более 200 одновременных обысков во всех регионах Украины. Следственные действия продолжаются на территориях медицинских учреждений, центров комплектования, а также в местах проживания лиц, стоящих по указанным коррупционным схемам.

После проведения обысков и изъятия доказательств материалы будут тщательно проанализированы, а правовая квалификация действий причастных лиц определена в соответствии с законодательством.

Обыски в ТЦК
Обыски в ТЦК. Фото: ГУНП

Полученные результаты досудебных расследований и последующие уголовные производства будут обнародованы отдельно. Важно отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский обратил особое внимание на этот вопрос и уже принял решение о дальнейших мерах по прекращению коррупции в системе призыва и военной службы.

Напомним, специализированная прокуратура активно занимается обеспечением правопорядка в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В последнее время было проведено более 30 успешных обысков в разных областях

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