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Обшуки в ТЦК та СП півдня: що виявили прокурори й хто отримав підозри

22 серпня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обшуки в ТЦК та СП півдня: що виявили прокурори й хто отримав підозри
Слідці дії прокуратури. Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Південному регіоні спеціалізована прокуратура активно займається забезпеченням правопорядку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом було проведено понад 30 успішних обшуків у різних областях

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура Південного регіону.

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Обшуки в ТЦК

Одеська, Миколаївська, Вінницька, Кіровоградська та Херсонська області стали місцем розслідувань, які виявили безпідставне виключення понад 900 офіцерів запасу з військового обліку. Перевезення осіб через державний кордон України та незаконне використання впливу у військовій сфері стали однією з ключових тем цих розслідувань. 

Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону.
ДБР прийшли з обшуками в ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону.

Начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – заступник начальника Другого відділу Болградського РТЦК та СП Одеської області, а також головний спеціаліст цього відділення отримали підозру у зловживанні впливом та незаконному переправленні осіб через кордон. Вони отримали хабар за виготовлення військово-облікових документів, що дають право перетину державного кордону України.

Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону.
Прокурори перевірили військкомати. Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону.

Трьох військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють в непокорі та відмові виконати накази командування, пов'язані з бойовою підготовкою.

Прокуратура також активно досліджує випадки незаконного збагачення під час воєнного стану. Зокрема, один із заступників начальника Одеського обласного ТЦК, який є також депутатом місцевої ради, потрапив під обшуки.

Усі провадження відбуваються за участі слідчих Державного бюро розслідувань та Національної поліції. 

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець уже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.

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