На Одещині військовий встановив "таксу" за відгули: скільки коштував відпочинок для бійців

Оголошення військовому про підозру. Фото: ДБР

На Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.

Про це повідомляє ДБР.

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Після детального розслідування було встановлено, що військовий посадовець змушував своїх підлеглих платити так звану "таксу" у розмірі 4 тисяч гривень за дозвіл на відгул. У випадку відмови він не тільки загрожував їм проблемами з виконанням служби, але і вживав фізичні заходи до них.

За отриманими даними, така недозволена практика призвела до видирання принаймні 500 тисяч гривень з кишень військовослужбовців. Відповідно до розслідування ДБР, було зафіксовано 10 випадків, коли посадовець отримував хабарі. Зокрема, факти застосування фізичної сили та навіть побиття бійців також стали предметом розгляду.

Яке покарання чекає на військового

Військовий на Одещині може сісти за ґрати на 12 років. Фото: ДБР

Відповідно до законодавства, військовослужбовець, причетний до цих схем, піддався обвинуваченню в одержанні неправомірної вигоди та застосуванні насильства до підлеглого згідно з частинами 3 статті 368 та 5 статті 426-1 Кримінального Кодексу України.

За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Питання щодо обрання запобіжного заходу наразі розглядається, з можливим триманням підозрюваного під вартою без внесення застави.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець уже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.