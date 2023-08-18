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В Одесской области военный установил "таксу" за отгулы: сколько стоил отдых для бойцов

18 августа 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области военный установил "таксу" за отгулы: сколько стоил отдых для бойцов
Объявление военному о подозрении. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

Об этом сообщает ГБР.

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После детального расследования было установлено, что военный чиновник заставлял своих подчиненных платить так называемую "таксу" в размере 4 тысяч гривен за разрешение на отгул. В случае отказа он не только угрожал им проблемами с исполнением службы, но и принимал физические меры к ним.

По полученным данным, такая непозволительная практика привела к выдиранию как минимум 500 тысяч гривен из карманов военнослужащих. Согласно расследованию ГБР, было зафиксировано 10 случаев, когда чиновник получал взятки. В частности, факты применения физической силы и даже избиения бойцов стали предметом рассмотрения.

Какое наказание ждет военного

Военный в Одесской области может сесть за решетку на 12 лет. Фото: ГБР

Согласно законодательству, военнослужащий, причастный к этим схемам, подвергся обвинению в получении неправомерной выгоды и применении насилия к подчиненному в соответствии с частями 3 статьи 368 и 5 статьи 426-1 Уголовного Кодекса Украины.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Вопрос по избранию меры пресечения рассматривается, с возможным содержанием подозреваемого под стражей без внесения залога.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.

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