Заступник командира на Одещині змушував бійців будувати йому дім

Затримання військового. Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру заступнику командиру батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець вже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.

Про це повідомляє ДБР.

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Згідно з отриманими даними, з серпня 2022 року заступник командира батальйону наказував військовослужбовцям не займатися військовою справою, а замість цього будувати йому приватний маєток. Що дивно, протягом цього періоду бійцям виплачували заробітну плату, відповідну їхньому військовому статусу. Це призвело до непотрібних фінансових втрат для держави, а загальна сума перевищила позначку у два мільйони гривень.

Збудований будинок для військового. Фото: ДБР

Будинок із середини. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на військового

Після проведеного ретельного розслідування, згідно зі статтями 364 та 426-1 Кримінального Кодексу України, проти заступника командира батальйону була порушена підозра у зловживанні службовим становищем та порушенні службових повноважень. Санкції, передбачені цими статтями, можуть призвести до позбавлення волі на строк до 12 років.

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