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Заступник командира на Одещині змушував бійців будувати йому дім

18 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заступник командира на Одещині змушував бійців будувати йому дім
Затримання військового. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ДБР повідомило про підозру заступнику командиру батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець вже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.

Про це повідомляє ДБР. 

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Згідно з отриманими даними, з серпня 2022 року заступник командира батальйону наказував військовослужбовцям не займатися військовою справою, а замість цього будувати йому приватний маєток. Що дивно, протягом цього періоду бійцям виплачували заробітну плату, відповідну їхньому військовому статусу. Це призвело до непотрібних фінансових втрат для держави, а загальна сума перевищила позначку у два мільйони гривень.

Збудований будинок для військового. Фото: ДБР
Збудований будинок для військового. Фото: ДБР
Будинок із середини. Фото: ДБР
Будинок із середини. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на військового

Після проведеного ретельного розслідування, згідно зі статтями 364 та 426-1 Кримінального Кодексу України, проти заступника командира батальйону була порушена підозра у зловживанні службовим становищем та порушенні службових повноважень. Санкції, передбачені цими статтями, можуть призвести до позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначимо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. А тому військовозобов'язаним українцям слід бути готовими до того, що й осінь буде періодом призову на військову службу. Також слід враховувати, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації.  Розповідаємо, до яких змін слід готуватися з 1 вересня, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку, а хто — повістку.

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