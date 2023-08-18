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Заместитель командира в Одесской области заставлял бойцов строить ему дом

18 августа 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заместитель командира в Одесской области заставлял бойцов строить ему дом
Задержание военного. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ГБР сообщило о подозрении заместителю командиру батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.

Об этом сообщает ГБР.

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Согласно полученным данным, с августа 2022 года заместитель командира батальона предписывал военнослужащим не заниматься военным делом, а вместо этого строить ему частное имение. Что удивительно, в течение этого периода бойцам выплачивали заработную плату, соответствующую их военному статусу. Это привело к ненужным финансовым потерям для государства, а общая сумма превысила отметку в два миллиона гривен.

Построен дом для военного. Фото: ДБР
Построен дом для военного. Фото: ГБР
Дом изнутри. Фото: ДБР
Дом изнутри. Фото: ГБР

Какое наказание ждет военного

После тщательного расследования, согласно статьям 364 и 426-1 Уголовного Кодекса Украины, против заместителя командира батальона было нарушено подозрение в злоупотреблении служебным положением и нарушении служебных полномочий. Санкции, предусмотренные этими статьями, могут привести к лишению свободы сроком до 12 лет.

Отметим, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября, кто из военнообязанных мужчин может получить отсрочку, а кто повестку.

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