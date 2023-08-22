Обыски в ТЦК и СП юга: что обнаружили прокуроры и кто получил подозрения

Следователи действия прокуратуры. Фото: Специализированная прокуратура Южного региона

В Южном регионе специализированная прокуратура активно занимается обеспечением правопорядка в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В последнее время было проведено более 30 успешных обысков в разных областях

Об этом сообщает специализированная прокуратура Южного региона.

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Обыски в ТЦК

Одесская, Николаевская, Винницкая, Кировоградская и Херсонская области стали местом расследований, обнаруживших безосновательное исключение более 900 офицеров запаса по военному учету. Перевозка лиц через государственную границу Украины и незаконное использование влияния в военной сфере стали одной из ключевых тем этих расследований.

ГБР пришли с обысками в ТЦК. Фото: Специализированная прокуратура Южного региона.

Начальник отделения учета мобилизационной работы — заместитель начальника Второго отдела Болградского РТЦК и СП Одесской области, а также главный специалист этого отделения получили подозрение в злоупотреблении влиянием и незаконной переправке лиц через границу. Они получили взятку за изготовление военно-учетных документов, дающих право пересечения государственной границы Украины.

Прокуроры проверили военкоматы. Фото: Специализированная прокуратура Южного региона.

Трое военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозреваются в неповиновении и отказе выполнить приказы командования, связанные с боевой подготовкой.

Прокуратура также активно исследует случаи незаконного обогащения во время военного положения. В частности, один из заместителей начальника Одесского областного ТЦК, являющийся также депутатом местного совета, попал под обыски.

Все производства проходят с участием следователей Государственного бюро расследований и Национальной полиции.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

Также мы писали, что ГБР сообщил о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.