Командир військової частини на Миколаївщині незаконно нарахував зарплатню на мільйони

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Правоохоронці розслідують дії командира військової частини на Миколаївщині. Військовий незаконно виплачував великі суми грошей своїм підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Виплачував незаконні доплати

Згідно з отриманою інформацією, слідчі встановили, що відповідно до службових обов'язків, командир мав припиняти виплати військовослужбовцям, які незаконно відсутні на місцях служби та не поверталися після самовільного відходу. Однак полковник порушив це правило та продовжував виплачувати заробітну плату навіть тим, хто ігнорував службу до три місяці. Збитки державному бюджету від дій посадовця оцінюються у 5,4 мільйона гривень.

Яке покарання чекає на військового

Командиру оголошено підозру в недбалому ставленні до виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Цей злочин був скоєний в умовах воєнного стану, відповідно до статті 425 Кримінального кодексу України, за ці дії передбачене покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.

Також ми писали, що ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону в одній з військових частин на Одещині. Виявилося, що цей високопосадовець уже майже рік використовував своїх підлеглих не для виконання обов'язків з оборони та захисту України, а для будівництва особистого будинку під Одесою.