Командир воинской части в Николаевской области незаконно начислил зарплату на миллионы
Правоохранители расследуют действия командира воинской части Николаевской области. Военный незаконно выплачивал большие суммы денег своим подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Выплачивал незаконные доплаты
Согласно полученной информации, следователи установили, что согласно служебным обязанностям командир должен был прекращать выплаты военнослужащим, незаконно отсутствующим на местах службы и не возвращавшимся после самовольного ухода. Однако полковник нарушил это правило и продолжал выплачивать заработную плату даже игнорировавшим службу до трех месяцев. Ущерб государственному бюджету от действий чиновника оценивается в 5,4 миллиона гривен.
Какое наказание ждет военного
Командир объявил подозрение в небрежном отношении к исполнению служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Это преступление было совершено в условиях военного положения, согласно статье 425 Уголовного кодекса Украины, за эти действия предусмотрено наказание в размере до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.
Также мы писали, что ГБР сообщил о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.