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Командир воинской части в Николаевской области незаконно начислил зарплату на миллионы

21 августа 2023 11:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Командир воинской части в Николаевской области незаконно начислил зарплату на миллионы
Следственные действия ГБР. Фото: ГБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители расследуют действия командира воинской части Николаевской области. Военный незаконно выплачивал большие суммы денег своим подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Выплачивал незаконные доплаты

Согласно полученной информации, следователи установили, что согласно служебным обязанностям командир должен был прекращать выплаты военнослужащим, незаконно отсутствующим на местах службы и не возвращавшимся после самовольного ухода. Однако полковник нарушил это правило и продолжал выплачивать заработную плату даже игнорировавшим службу до трех месяцев. Ущерб государственному бюджету от действий чиновника оценивается в 5,4 миллиона гривен.

Какое наказание ждет военного

Командир объявил подозрение в небрежном отношении к исполнению служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Это преступление было совершено в условиях военного положения, согласно статье 425 Уголовного кодекса Украины, за эти действия предусмотрено наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

Также мы писали, что  ГБР сообщил о подозрении заместителю командира батальона в одной из воинских частей в Одесской области. Оказалось, что этот высокопоставленный чиновник уже почти год использовал своих подчиненных не для выполнения обязанностей по обороне и защите Украины, а для строительства личного дома под Одессой.

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