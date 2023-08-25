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Украл бюджетные средства: в Одессе задержан военный чиновник

25 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Украл бюджетные средства: в Одессе задержан военный чиновник
Задержание коррупционера. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Военная контрразведка совместно с ГБР завершила успешное расследование, повлекшее задержание главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления в Одессе. Он стал фигурантом коррупционной схемы, приведшей к присвоению более 1 млн гривен, выделенных на строительство спорткомплекса для украинских защитников.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Согласно материалам следствия, это должностное лицо совместно с директором строительной компании заключили договор на строительство спортивного комплекса в одном из военных городков Одесской области. Однако при выполнении договора они не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения, несмотря на полученную полную оплату. Подрядчики пытались скрыть свои преступные действия, внося недостоверные данные в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Следственные действия СБУ. Фото: СБУ
Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

Какое наказание ждет за присвоение миллиона

Главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления и директор компании-подрядчика уже сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Следствие планирует установить все обстоятельства этого коррупционного дела и проверить возможную причастность других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления к этой "схеме".

Если преступники будут признаны виновными, им грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в целях прекращения коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва на военную службу, Национальная полиция Украины реализует широкомасштабную операцию. Оперативники совместно с органами прокуратуры производят более 200 обысков в медицинских учреждениях и центрах комплектования по всей стране.

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