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В Одесской области будут судить двух "смотрящих" по Черноморску: подробности

7 октября 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будут судить двух «смотрящих» по Черноморску
Полиция задержала злоумышленника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамье подсудимых отправят двух мужчин, занимавшихся вооруженным рэкетом. Ими оказались жители Черноморска, называвшие себя "смотрящими" за городом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, преступным рэкетом занимались ранее судимые мужчины. Таким образом, они пытались быстро "заработать денег".

Детали преступной схемы

Двое мужчин 45 и 50 лет выполняли "надзор" за городом от имени вора в законе Миндии Горадзе. Они осуществляли через распространение и установление в обществе преступного влияния материального обеспечения и координации преступной деятельности на территории города, а накопленные средства, имущество и другие активы вносили в так называемый "воровский общак".

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушители находятся под стражей. Им сообщили о подозрении по части 1 статьи 255-1 Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Преступные схемы в Одесской области

Напомним, в Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.

Также мы писали, что в Пересыпском районе Одессы задержали двух воров, обокравших квартиру горожанки накануне ночью. Обоим мужчинам грозит лишение свободы.

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