В Одесі затримали квартирних крадіїв

Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

У Пересипському районі Одеси затримали двох злодіїв, які обікрали квартиру містянки напередодні вночі. Обидвом чоловікам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Чоловіки побачили відчинене вікно у квартирі на першому поверсі і вирішили, що один з них проникне у середину, а другий залишиться на варті. Після вдалої "роботи" обидва втекли з місця злочину.

Що вкрали

35 000 доларів;

60 000 гривень;

50 євро;

банківську картку;

жіночі прикраси.

Загальна сума завданого потерпілим збитку склала понад 1 400 000 гривень.

Злочинцями виявилися раніше судимі за майнові злочини 38-річний місцевий житель та 30-річний житель селища Сарата, який приїхав до знайомого погостювати.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує покарання за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, яке передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, з метою припинення корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від призову на військову службу, Національна поліція України реалізує широкомасштабну операцію. Оперативники спільно з органами прокуратури виконують понад 200 обшуків у медичних закладах і центрах комплектування по всій країні.

Також раніше ми писали, що в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.