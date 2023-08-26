Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Заробили" майже півтора мільйона: в Одесі затримали квартирних крадіїв arrow

"Заробили" майже півтора мільйона: в Одесі затримали квартирних крадіїв

26 серпня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали квартирних крадіїв
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Пересипському районі Одеси затримали двох злодіїв, які обікрали квартиру містянки напередодні вночі. Обидвом чоловікам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Чоловіки побачили відчинене вікно у квартирі на першому поверсі і вирішили, що один з них проникне у середину, а другий залишиться на варті. Після вдалої "роботи" обидва втекли з місця злочину.

Що вкрали

  • 35 000 доларів;
  • 60 000 гривень;
  • 50 євро;
  • банківську картку;
  • жіночі прикраси.

Загальна сума завданого потерпілим збитку склала понад 1 400 000 гривень.

Злочинцями виявилися раніше судимі за майнові злочини 38-річний місцевий житель та 30-річний житель селища Сарата, який приїхав до знайомого погостювати.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує покарання за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, яке передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, з метою припинення корупційних схем, пов'язаних з ухиленням від призову на військову службу, Національна поліція України реалізує широкомасштабну операцію. Оперативники спільно з органами прокуратури виконують понад 200 обшуків у медичних закладах і центрах комплектування по всій країні.

Також раніше ми писали, що в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз