"Заработали" почти полтора миллиона: в Одессе задержали квартирных воров
В Пересыпском районе Одессы задержаны двое воров, которые обокрали квартиру горожанки накануне ночью. Обоим мужчинам грозит лишение свободы.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Мужчины увидели открытое окно в квартире на первом этаже и решили, что один из них проникнет внутрь, а второй останется на страже. После удачной "работы" оба скрылись с места преступления.
Что украли
- 35 000 долларов;
- 60 000 гривен;
- 50 евро;
- банковскую карту;
- женские украшения.
Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила более 1 400 000 гривен.
Преступниками оказались ранее судимыми за имущественные преступления 38-летний местный житель и 30-летний житель поселка Сарата, приехавший к знакомому погостить.
Какое наказание грозит
Мужчины находятся под стражей. Им грозит наказание по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в целях прекращения коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва на военную службу, Национальная полиция Украины реализует широкомасштабную операцию. Оперативники совместно с органами прокуратуры производят более 200 обысков в медицинских учреждениях и центрах комплектования по всей стране.
Также ранее мы писали, что в Одессе задержали молодого человека, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.