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"Заработали" почти полтора миллиона: в Одессе задержали квартирных воров

26 августа 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали квартирных воров
Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Пересыпском районе Одессы задержаны двое воров, которые обокрали квартиру горожанки накануне ночью. Обоим мужчинам грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Мужчины увидели открытое окно в квартире на первом этаже и решили, что один из них проникнет внутрь, а второй останется на страже. После удачной "работы" оба скрылись с места преступления.

Что украли

  • 35 000 долларов;
  • 60 000 гривен;
  • 50 евро;
  • банковскую карту;
  • женские украшения.

Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила более 1 400 000 гривен.

Преступниками оказались ранее судимыми за имущественные преступления 38-летний местный житель и 30-летний житель поселка Сарата, приехавший к знакомому погостить.

Какое наказание грозит

Мужчины находятся под стражей. Им грозит наказание по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в целях прекращения коррупционных схем, связанных с уклонением от призыва на военную службу, Национальная полиция Украины реализует широкомасштабную операцию. Оперативники совместно с органами прокуратуры производят более 200 обысков в медицинских учреждениях и центрах комплектования по всей стране.

Также ранее мы писали, что в Одессе задержали молодого человека, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.

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