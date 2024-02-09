Полицейские разоблачили наркотическую лабораторию на Одесчине

Полиция осматривает материалы по изготовлению наркотиков. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские ликвидировали нелегальную лабораторию по производству наркотических веществ. У злоумышленников изъято значительное количество наркотиков и материалов для их изготовления и фасовки.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности схемы

По информации полиции, лаборатория по изготовлению наркотических средств была обустроена в гаражном помещении. Ею "заведовал" житель одного из сел Кулевчанской громады, что в Белгород-Днестровском районе.

Что изъяли

Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли около полутора килограммов метадона, канистры с прекурсорами, соляную кислоту и ацетон, а также почти 40 граммов каннабиса. Кроме того, в оборудовании лаборатории были найдены стеклянные пробирки с остатками наркотических веществ и фасовочный материал. Стоимость изъятых наркотических средств по рыночным ценам оценивается около 1,9 миллиона гривен.

Какое наказание

Подозреваемый был задержан в порядке, предусмотренном законодательством, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты. Также одесские правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. Местный житель пытался сбывать наркотики из-за "закладок".

Добавим, что Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала преступную группировку в городе, занимавшемся сбытом наркотиков. "Управлял" схемой иностранец, являющийся "вором в законе".