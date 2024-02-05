Продавали наркотики шляхом "закладок" — в Одесі затримали подружжя

Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області.

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Подробиці діяльності

Чоловік та жінка на вулиці Паустовській робили закладки біля житлових будинків, коли їх помітили поліцейські. Також вони планували збути "клієнтові" 5 грамів психотропної речовини PVP.

Що знайшли під час обшуків

Понад 200 грамів речовини, схожої на PVP,

кілька таблеток, схожих на екстазі,

фасувальний матеріал,

магніти,

електронні ваги та інші речові докази.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі закоханих затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста через "закладки".