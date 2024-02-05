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Продавали наркотики шляхом "закладок" — в Одесі затримали подружжя

5 лютого 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавали наркотики шляхом "закладок" — в Одесі затримали подружжя
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області. 

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Подробиці діяльності

Чоловік та жінка на вулиці Паустовській робили закладки біля житлових будинків, коли їх помітили поліцейські. Також вони планували збути "клієнтові" 5 грамів психотропної речовини PVP. 

Що знайшли під час обшуків

  • Понад 200 грамів речовини, схожої на PVP,
  • кілька таблеток, схожих на екстазі,
  • фасувальний матеріал,
  • магніти,
  • електронні ваги та інші речові докази.
в одесі правоохоронці викрили цивільну подружню пару, яка через телеграм-канал збувала наркотичні засоби
Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі закоханих затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Інші наркозлочини в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель. 

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста через "закладки".

Одеса
наркотики
поліція
наркоторгівля
Одеська область
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