Продавали наркотики шляхом "закладок" — в Одесі затримали подружжя
В Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області.
Подробиці діяльності
Чоловік та жінка на вулиці Паустовській робили закладки біля житлових будинків, коли їх помітили поліцейські. Також вони планували збути "клієнтові" 5 грамів психотропної речовини PVP.
Що знайшли під час обшуків
- Понад 200 грамів речовини, схожої на PVP,
- кілька таблеток, схожих на екстазі,
- фасувальний матеріал,
- магніти,
- електронні ваги та інші речові докази.
Яке покарання загрожує
Наразі закоханих затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.
Інші наркозлочини в Одеській області
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.
Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста через "закладки".
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