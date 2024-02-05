Продавали наркотики путем "закладок" — в Одессе задержали супругов

Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

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Подробности деятельности

Мужчина и женщина на улице Паустовской делали закладки возле жилых домов, когда их заметили полицейские. Также они планировали сбыть "клиенту" 5 граммов психотропного вещества PVP.

Что нашли во время обысков

Более 200 граммов вещества, похожего на PVP,

несколько таблеток, похожих на экстази,

фасовочный материал,

магниты,

электронные весы и другие вещественные подтверждения.

Правоохранители проводят обыски. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

В настоящее время влюбленных задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Прочие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города через "закладки".