Продавали наркотики путем "закладок" — в Одессе задержали супругов
В Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.
Подробности деятельности
Мужчина и женщина на улице Паустовской делали закладки возле жилых домов, когда их заметили полицейские. Также они планировали сбыть "клиенту" 5 граммов психотропного вещества PVP.
Что нашли во время обысков
- Более 200 граммов вещества, похожего на PVP,
- несколько таблеток, похожих на экстази,
- фасовочный материал,
- магниты,
- электронные весы и другие вещественные подтверждения.
Какое наказание грозит
В настоящее время влюбленных задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Прочие наркопреступления в Одесской области
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.
Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.
Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города через "закладки".
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