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Продавали наркотики путем "закладок" — в Одессе задержали супругов

5 февраля 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавали наркотики путем "закладок" — в Одессе задержали супругов
Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области.

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Подробности деятельности

Мужчина и женщина на улице Паустовской делали закладки возле жилых домов, когда их заметили полицейские. Также они планировали сбыть "клиенту" 5 граммов психотропного вещества PVP.

Что нашли во время обысков

  • Более 200 граммов вещества, похожего на PVP,
  • несколько таблеток, похожих на экстази,
  • фасовочный материал,
  • магниты,
  • электронные весы и другие вещественные подтверждения.
в одесі правоохоронці викрили цивільну подружню пару, яка через телеграм-канал збувала наркотичні засоби
Правоохранители проводят обыски. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

В настоящее время влюбленных задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Прочие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам по почтомату.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города через "закладки".

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