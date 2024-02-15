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Вбивство в одеському під'їзді — поліція затримала підозрюваного

15 лютого 2024 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вбивство в одеському під'їзді — поліція затримала підозрюваного
Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відпочинок двох друзів закінчився різаниною. Під час конфлікту один із них послав свого товариша, той у свою чергу не стерпівши образи, дістав ніж і вдарив кривдника в горло.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області

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Деталі злочину

В одному з одеських гуртожитків у Хаджибейському районі на сходовій клітці знайшли чоловіка з перерізаним горлом. У ході слідства вдалося встановити, що це один із мешканців, який напередодні разом з другом відпочивали у його квартирі. Менше доби знадобилося правоохоронцям, щоб знайти товариша. Як з'ясувалося, між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого господар будинку послав свого гостя. Останній вирішив помститися кривдникові  дістав з кишені ніж і кілька разів ударив ним у шию та обличчя. Потерпілий загинув вдома від крововтрати, а зловмисник втік.

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Його звинувачують в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села. 

Також ми писали, що в Одеській області повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у вбивстві дівчини. 16-річний мешканець Березівського району хотів обікрасти знайому, вдарив її по голові та втік з майном потерпілої.

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