На Одещині судитимуть підлітка, який вбив неповнолітню дівчину

Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Нацполіція

В Одеській області повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у вбивстві дівчини. 16-річний мешканець Березівського району хотів обікрасти знайому, вдарив її по голові та втік з майном потерпілої.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

15-річна Мішель Піявчик зникла 21 січня. Вона поїхала до свого нового знайомого на електричці до Раухівки, де хлопець завів дівчину у підвал покинутої будівлі та вбив. Попередньо потерпіла загинула від черепно-мозкової травми.

Побачивши, що потерпіла не дихає, закидав її речі сміттям та втік, прихопивши її майно. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу, а вдома у хлопця виявили частину речей вбитої. Іншу частину він продав.

Яке покарання загрожує

Наразі 16-річного хлопця взяли під варту та повідомили про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому в голову та втік з місця події.