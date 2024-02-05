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На Одещині судитимуть підлітка, який вбив неповнолітню дівчину

5 лютого 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині судитимуть підлітка, який вбив неповнолітню дівчину
Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у вбивстві дівчини. 16-річний мешканець Березівського району хотів обікрасти знайому, вдарив її по голові та втік з майном потерпілої. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі справи

15-річна Мішель Піявчик зникла 21 січня. Вона поїхала до свого нового знайомого на електричці до Раухівки, де хлопець завів дівчину у підвал покинутої будівлі та вбив. Попередньо потерпіла загинула від черепно-мозкової травми.

Побачивши, що потерпіла не дихає, закидав її речі сміттям та втік, прихопивши її майно. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу, а вдома у хлопця виявили частину речей вбитої. Іншу частину він продав.

Яке покарання загрожує

Наразі 16-річного хлопця взяли під варту та повідомили про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому в голову та втік з місця події.

Одеса
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поліція
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