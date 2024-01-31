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В Одесі суперечка двох колег закінчилася вбивством

31 січня 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі суперечка двох колег закінчилася вбивством
Поліцейський експерт за роботою. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці розслідування

Правоохоронців викликала громадянська дружина загиблого, яка знайшла його тіло на вході до помешкання.
Під час розслідування стало відомо, що напередодні ввечері чоловік зустрівся зі своїм колишнім колегою. Разом вони вживали алкогольні напої, в результаті між ними зав’язалася суперечка, яка переросла у бійку. Підозрюваний залишив гостя непритомним і відправився спати, а вранці, з’ясувавши, що його жертва вже померла, прибрав залишки вечірки та намагався зникнути. За добу правоохоронці затримали підозрюваного за місцем роботи.

За даними попереднього огляду, жертва отримала чисельні забої, перелом ребер та травму головного мозку. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Доля зловмисника

Затриманому чоловікові повідомлено про підозру у вбивстві, згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин він може бути покараний на 15 позбавлення волі.
Підозрюваного вже доправили в ізолятор тимчасового тримання, де буде залишатися до судового вироку.

Нагадаємо, що в січні одеські поліцейські за підозрою у вбивстві затримали мешканця Подільського району.

Також раніше ми повідомляли, який вирок отримав підозрюваний у пограбуванні та жорстокій розправі з потерпілою.

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