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На Одещині винесли вирок злочинцю, який підпалив та зґвалтував жінку

16 січня 2024 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині винесли вирок злочинцю, який підпалив та зґвалтував жінку
Речовий доказ з місця злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області винесли вирок чоловіку, який скоїв напад на односелицю. Мешканець Білгород-Дністровського зґвалтував дівчину та намагався її вбити

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочину 

Наприкінці серпня минулого року  чоловік вночі проник до будинку потерпілої для пошуку коштовностей. Це помітила дівчина, яка почала чинити опір, однак чоловік пригрозив їй фізичною розправою, а для підсилення тиску вдарив рукою по голові та запальничкою підпалив на ній одяг.

Надалі правопорушник забрав у потерпілої заощадження у сумі 300 гривень та мобільний телефон вартістю 1200 гривень. Після чого вирішив ще й зґвалтувати. Оговтавшись жінка покликала на допомогу сусіда, який викликав поліцію. Злочинця затримали на наступний день.

 Який вирок виніс суд 

Чоловіку повідомили про підозру одразу за декількома статями: за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 152 та ч. 2 ст. 15, п. п. 4, 6, 9, 10, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому присудили 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого мешканця. Простріляне тіло потерпілого знайшли сусіди біля підʼїзду. 

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

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