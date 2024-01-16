В Одесской области вынесли приговор преступнику, который поджег и изнасиловал женщину

Вещественное доказательство с места преступления. Фото: Нацполиция

В Одесской области вынесли приговор мужчине, совершившему нападение на односельчанку. Житель Белгорода-Днестровского изнасиловал девушку и пытался ее убить.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

В конце августа прошлого года мужчина ночью проник в дом потерпевшей для поиска драгоценностей. Это заметила девушка, которая сопротивлялась, однако мужчина пригрозил ей физической расправой, а для усиления давления ударил рукой по голове и зажигалкой поджег на ней одежду.

В дальнейшем правонарушитель забрал у потерпевшей сбережения в сумме 300 гривен и мобильный телефон стоимостью 1200 гривен. После чего решил еще изнасиловать. Оправившаяся женщина позвала на помощь соседа, вызвавшего полицию. Преступник был задержан на следующий день.

Какой приговор вынес суд

Мужчине сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям: по ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 152 и ч. 2 ст. 15, п. п. 4, 6, 9, 10, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему присудили 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя. Простреленное тело пострадавшего нашли соседи возле подъезда.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.