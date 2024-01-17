Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який вбив ключового майстра arrow

На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який вбив ключового майстра

17 січня 2024 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який вбив ключового майстра
Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому у голову та втік з місця події. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі інциденту

Мешканець Балти вирішив вбити співмістянина через особисту неприязнь та сутички у минулому. Чоловік викликав потерпілого через домофон та вистрілив йому у потилицю. Після чого втік з місця злочину. 

Правопорушника вдалося затримати на наступний день після вбивства за допомогою камер спостереження. Він встиг втекти до Одеси. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру  за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.

Одеса
поліція
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі