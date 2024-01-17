На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який вбив ключового майстра
В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому у голову та втік з місця події.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Мешканець Балти вирішив вбити співмістянина через особисту неприязнь та сутички у минулому. Чоловік викликав потерпілого через домофон та вистрілив йому у потилицю. Після чого втік з місця злочину.
Правопорушника вдалося затримати на наступний день після вбивства за допомогою камер спостереження. Він встиг втекти до Одеси.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.
Також ми писали, що в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.
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