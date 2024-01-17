На Одещині повідомили про підозру чоловіку, який вбив ключового майстра

Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому у голову та втік з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Мешканець Балти вирішив вбити співмістянина через особисту неприязнь та сутички у минулому. Чоловік викликав потерпілого через домофон та вистрілив йому у потилицю. Після чого втік з місця злочину.

Правопорушника вдалося затримати на наступний день після вбивства за допомогою камер спостереження. Він встиг втекти до Одеси.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.