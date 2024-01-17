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В Одесской области сообщили о подозрении мужчине, который убил ключевого мастера

17 января 2024 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области сообщили о подозрении мужчине, который убил ключевого мастера
Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении жителя Подольского района, подозреваемого в убийстве соседа. Мужчина выстрелил пострадавшему в голову и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Балты решил убить согражданина из-за личной неприязни и стычки в прошлом. Мужчина вызвал пострадавшего через домофон и выстрелил ему в затылок. После чего скрылся с места преступления.

Правонарушителя удалось задержать на следующий день после убийства с помощью камер слежения. Он успел сбежать в Одессу.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.

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