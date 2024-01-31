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В Одессе спор двух коллег закончился убийством

31 января 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе спор двух коллег закончился убийством
Полицейский эксперт за работой. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Жертва погибла в результате драки после употребления алкоголя.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности расследования

Правоохранителей вызвала гражданская жена погибшего, нашедшая его тело на входе в квартиру.
В ходе расследования стало известно, что накануне вечером мужчина встретился со своим бывшим коллегой. Вместе они употребляли алкогольные напитки, в результате между ними завязался спор, переросший в драку. Подозреваемый оставил гостя без сознания и отправился спать, а утром, выяснив, что его жертва уже умерла, убрал остатки вечеринки и пытался скрыться. Через сутки правоохранители задержали подозреваемого по месту работы.

По данным предварительного осмотра, жертва получила многочисленные ушибы, перелом ребер и травму головного мозга. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Судьба злоумышленника

Задержанному мужчине доложено о подозрении в убийстве, согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За это преступление он может быть наказан на 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый уже доставлен в изолятор временного содержания, где будет оставаться до судебного приговора.

Напомним, что в январе одесские полицейские по подозрению в убийстве задержали жителя Подольского района.

Также ранее мы сообщали, какой приговор получил подозреваемый в ограблении и жестокой расправе с потерпевшей.

Одесса
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