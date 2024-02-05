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На Одесчине будут судить подростка, убившего несовершеннолетнюю девушку

5 февраля 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине будут судить подростка, убившего несовершеннолетнюю девушку
Правоохранители задержали убийцу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области сообщили о подозрении подростку, подозреваемому в убийстве девушки. 16-летний житель Березовского района хотел обокрасть знакомую, ударил ее по голове и скрылся с имуществом потерпевшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

15-летняя Мишель Пиявчик исчезла 21 января. Она поехала к своему новому знакомому на электричке в Рауховку, где парень завел девушку в подвал заброшенного здания и убил. Предварительно потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы.

Увидев, что потерпевшая не дышит, забросал ее вещи мусором и скрылся, прихватив ее имущество. С места происшествия полицейские изъяли доказательства, которые направили на экспертизу, а дома у парня обнаружили часть вещей убитой. Другую часть он продал.

Какое наказание грозит

Теперь 16-летнего парня взяли под стражу и сообщили о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Жертва погибла в результате драки после употребления алкоголя.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители сообщили о подозрении жителю Подольского района, подозреваемому в убийстве соседа. Мужчина выстрелил пострадавшему в голову и скрылся с места происшествия.

Одесса
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