На Одещині підліток вбив дівчину — подробиці

Поліцейські оглядають тіло вбитої. Фото: Нацполіція

Поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

15-річна Мішель Піявчик зникла ще 21 січня. Про те що дівчина пішла з дому і не повернулася, поліцейських повідомила її бабуся. Під час пошуків тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявили у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу в Березівському районі. Згодом за підозрою у вбивстві був затриманий 16-річний хлопець, який заманив свою жертву до покинутої будівлі, після чого вдарив по голові. Від отриманої травми вона померла. Молодик роздягнув убиту і закидав тіло мотлохом. Відомо, що зловмисник познайомився з дівчиною напередодні вбивства.

Яке покарання

З місця вбивства поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертизу. Також криміналісти оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої й фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

Також ми писали, в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому в голову та втік з місця події.