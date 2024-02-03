В Одесской области подросток убил девушку — подробности

Полицейские осматривают тело убитой. Фото: Нацполиция

Полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

15-летняя Мишель Пьявчик исчезла еще 21 января. О том, что девушка ушла из дома и не вернулась полицейских, сообщила ее бабушка. Во время поисков тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном здании бывшего весового комплекса в Березовском районе. Позже по подозрению в убийстве был задержан 16-летний парень. Заманивший свою жертву в заброшенное здание, после чего ударил по голове. От полученной травмы она скончалась. Парень раздел убитую и закидал тело мусором. Известно, что злоумышленник познакомился с девушкой накануне и убийства.

Какое наказание

С места убийства полицейские изъяли доказательства, которые направят на экспертизу. Также криминалисты оперативно исследовали биологические следы, изъятые в ходе первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитого и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность молодого человека к совершению данного преступления. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. За совершенное молодому человеку грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Жертва погибла в результате драки после употребления алкоголя.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители сообщили о подозрении жителя Подольского района, подозреваемого в убийстве соседа. Мужчина выстрелил пострадавшему в голову и скрылся с места происшествия.