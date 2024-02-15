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Убийство в одесском подъезде — полиция задержала подозреваемого

15 февраля 2024 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Убийство в одесском подъезде — полиция задержала подозреваемого
Правоохранители задержали убийцу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Отдых двух друзей закончился поножовщиной. Во время конфликта один из них послал своего товарища, тот, в свою очередь, не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

В одном из одесских общежитий в Хаджибейском районе на лестничной клетке обнаружили мужчину с перерезанным горлом. В ходе следствия удалось установить, что это один из жителей, который накануне вместе с другом отдыхали в его квартире. Меньше суток понадобилось стражам порядка, чтобы найти товарища. Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин дома послал гостя. Последний решил отомстить обидчику – достал из кармана нож и несколько раз ударил им в шею и лицо. Потерпевший погиб дома от кровопотери, а злоумышленник скрылся.

Какое наказание грозит

Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Его обвиняют в преднамеренном убийстве. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки . Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Также мы писали, что в Одесской области сообщили о подозрении подростка, подозреваемого в убийстве девушки . 16-летний житель Березовского района хотел обокрасть знакомую, ударил ее по голове и скрылся с имуществом потерпевшей.

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