На Одещині затримали підлітка, який вбив власну бабусю

Правоохоронці затримали підлітка. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочину

Неповнолітній мешканець Ізмаїльського району вдарив літню жінку ножем у шию. А коли старенька перестала дихати, втік з будинку та ховався у сусідньому селі.

Тіло жінки знайшла невістка, яка й повідомила про інцидент до поліції. Юнака відшукали протягом кількох годин у покинутій будівлі та затримали.

Яке покарання загрожує

Наразі підлітку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у вбивстві дівчини. 16-річний мешканець Березівського району хотів обікрасти знайому, вдарив її по голові та втік з майном потерпілої.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому в голову та втік з місця події.

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.