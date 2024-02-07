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На Одещині затримали підлітка, який вбив власну бабусю

7 лютого 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали підлітка, який вбив власну бабусю
Правоохоронці затримали підлітка. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочину

Неповнолітній мешканець Ізмаїльського району вдарив літню жінку ножем у шию. А коли старенька перестала дихати, втік з будинку та ховався у сусідньому селі.

Тіло жінки знайшла невістка, яка й повідомила про інцидент до поліції. Юнака відшукали протягом кількох годин у покинутій будівлі та затримали. 

Яке покарання загрожує

Наразі підлітку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у вбивстві дівчини. 16-річний мешканець Березівського району хотів обікрасти знайому, вдарив її по голові та втік з майном потерпілої. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Подільського району, якого підозрюють у вбивстві сусіда. Чоловік вистрелив потерпілому в голову та втік з місця події.

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

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