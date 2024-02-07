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В Одесской области задержали подростка, убившего собственную бабушку

7 февраля 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали подростка, убившего собственную бабушку
Правоохранители задержали подростка. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки. Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

Несовершеннолетний житель Измаильского района ударил пожилую женщину ножом в шею. А когда старушка перестала дышать, сбежал из дома и прятался в соседнем селе.

Тело женщины обнаружила невестка, которая и сообщила об инциденте в полицию. Юношу нашли в течение нескольких часов в заброшенном здании и задержали.

Какое наказание грозит

Подростку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области сообщили о подозрении подростку, подозреваемого в убийстве девушки. 16-летний житель Березовского района хотел обокрасть знакомую, ударил ее по голове и скрылся с имуществом потерпевшей.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители сообщили о подозрении жителя Подольского района, подозреваемого в убийстве соседа. Мужчина выстрелил пострадавшему в голову и скрылся с места происшествия.

Добавим, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Жертва погибла в результате драки после употребления алкоголя.

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