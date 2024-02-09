Виготовляв та продавав — на Одещині затримали наркобізнесмена

Пакетики з наркотичними засобами. Фото: Нацполіція

В Одеському районі поліцейські викрили місцевого мешканця, який виготовляв, а потім реалізував наркотики на вулицях. У зловмисника вилучено значну кількість канабісу та матеріалів для його виробництва.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Відомо, що фігурант живе в одному із сіл Таїровської селищної громади. Він власноруч виготовляв наркотик, потім сам його й збував на вулицях. "Товар" зловмисник ретельно пакував у зіп-пакети.

Що вилучили

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні фігуранта правоохоронці виявили та вилучили 328 пакетиків із канабісом, призначених для продажу. Крім того, вилучено насіння конопель, ваги та інші речові докази протиправної діяльності громадянина..

Яке покарання

Відповідно до зібраних доказів, поліція заявила про підозру чоловіку за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція цією статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель. Крім того, у Білгород-Дністровському районі зловмисник тримав при собі канабіс у великих розмірах для подальшого продажу.

Додамо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків. Правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс.