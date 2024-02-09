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Изготовлял и продавал — на Одесчине задержали наркобизнесмена

9 февраля 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Изготовлял и продавал — на Одесчине задержали наркобизнесмена
Пакеты с наркотическими средствами. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесском районе полицейские разоблачили местного жителя, который производил, а затем реализовал наркотики на улицах. У злоумышленника изъято значительное количество каннабиса и материалов для его производства.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Известно, что фигурант живет в одном из сел Таировской громады. Он сам изготовлял наркотик, потом сам его и сбывал на улицах. "Товар" злоумышленник тщательно упаковывал в зип-пакеты.

Что изъяли

Во время санкционированного обыска в помещении фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли 328 пакетиков с каннабисом, предназначенных для продажи. Кроме того, изъяты семена конопли, весы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности гражданина.

Какое наказание

Согласно собранным доказательствам, полиция заявила о подозрении мужчине по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли. Кроме того, в Белгород-Днестровском районе злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.

Добавим, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.

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