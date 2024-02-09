Изготовлял и продавал — на Одесчине задержали наркобизнесмена
В Одесском районе полицейские разоблачили местного жителя, который производил, а затем реализовал наркотики на улицах. У злоумышленника изъято значительное количество каннабиса и материалов для его производства.
Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали схемы
Известно, что фигурант живет в одном из сел Таировской громады. Он сам изготовлял наркотик, потом сам его и сбывал на улицах. "Товар" злоумышленник тщательно упаковывал в зип-пакеты.
Что изъяли
Во время санкционированного обыска в помещении фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли 328 пакетиков с каннабисом, предназначенных для продажи. Кроме того, изъяты семена конопли, весы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности гражданина.
Какое наказание
Согласно собранным доказательствам, полиция заявила о подозрении мужчине по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли. Кроме того, в Белгород-Днестровском районе злоумышленник держал при себе каннабис в больших размерах для дальнейшей продажи.
Добавим, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в хранении оружия и наркотиков. Правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис.
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