Прятал наркотики среди мусора — в Одесской области задержали закладчика
Полицейские задержали мужчину в Одесской области, который пытался сбывать наркотики, спрятав их среди мусора. Задержанному доложено о подозрении в преступлении, ему может грозить лишенный свободы до 8 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Подробности операции
По информации полиции, мужчина был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Подольского района. Правоохранители заметили, как он скрыл полимерные свертки среди мусора.
Что обнаружили во время обысков
В результате обыска мужчины обнаружены пять плотно упакованных полимерных свертков с белым кристаллическим веществом. Нарушитель прятал его в его рюкзаке. Экспресс-тест подтвердил наличие наркотического содержания в "товаре".
Какое наказание
После задержания фигуранта дела сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотического средства. По квалифицированному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, в Одесском районе полицейские разоблачили местного жителя, который производил, а затем реализовал наркотики на улицах. У злоумышленника изъято значительное количество каннабиса и материалов для его производства.
Также мы писали, что в Одесской области полицейские ликвидировали нелегальную лабораторию по производству наркотических веществ. У злоумышленников изъято значительное количество наркотиков и материалов для их изготовления и фасовки.
Добавим, отдых двух друзей закончился резней. Во время конфликта один из них послал своего товарища, а тот, не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.
Читайте Новини.LIVE!