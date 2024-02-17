Прятал наркотики среди мусора — в Одесской области задержали закладчика

Изъятые свертки с наркотическими веществами. Фото: Нацполиция.

Полицейские задержали мужчину в Одесской области, который пытался сбывать наркотики, спрятав их среди мусора. Задержанному доложено о подозрении в преступлении, ему может грозить лишенный свободы до 8 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Подробности операции

По информации полиции, мужчина был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Подольского района. Правоохранители заметили, как он скрыл полимерные свертки среди мусора.

Что обнаружили во время обысков

В результате обыска мужчины обнаружены пять плотно упакованных полимерных свертков с белым кристаллическим веществом. Нарушитель прятал его в его рюкзаке. Экспресс-тест подтвердил наличие наркотического содержания в "товаре".

Пакеты с наркотиками. Фото: Нацполиция

Какое наказание

После задержания фигуранта дела сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотического средства. По квалифицированному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Одесском районе полицейские разоблачили местного жителя, который производил, а затем реализовал наркотики на улицах. У злоумышленника изъято значительное количество каннабиса и материалов для его производства.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские ликвидировали нелегальную лабораторию по производству наркотических веществ. У злоумышленников изъято значительное количество наркотиков и материалов для их изготовления и фасовки.

Добавим, отдых двух друзей закончился резней. Во время конфликта один из них послал своего товарища, а тот, не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.