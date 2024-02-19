Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Продав автомат з набоями — в Одесі засудили чоловіка за збут зброї arrow

Продав автомат з набоями — в Одесі засудили чоловіка за збут зброї

19 лютого 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продав автомат з набоями — в Одесі засудили чоловіка за збут зброї
Вилучений автомат Калашнікова. Фото: ГУНП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області

Деталі злочину

Во дворах багатоповерхівки на вул. Героїв Прикордонників чоловік вирішив збути зброю, а також 30 патронів. Автомат Калашнікова разом із набоями він продав "клієнту" за 15 тисяч гривень. За результатами експертизи, зброя належить до вогнепальної, виготовлена промисловим способом, справна та придатна до стрільби.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (придбання, носіння, зберігання та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Правопорушнику загрожує до семи років увʼязнення.


Нагадаємо, в Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села. 

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста.

Одеса
зброя
поліція
Новини Одеси
злочин
продаж

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі