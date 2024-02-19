Продав автомат з набоями — в Одесі засудили чоловіка за збут зброї

Вилучений автомат Калашнікова. Фото: ГУНП

Зловмисник незаконно зберігав вогнепальну зброю із набоями, а невдовзі вирішив продати майно. Чоловіка викрили, наразі йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Деталі злочину

Во дворах багатоповерхівки на вул. Героїв Прикордонників чоловік вирішив збути зброю, а також 30 патронів. Автомат Калашнікова разом із набоями він продав "клієнту" за 15 тисяч гривень. За результатами експертизи, зброя належить до вогнепальної, виготовлена промисловим способом, справна та придатна до стрільби.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (придбання, носіння, зберігання та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Правопорушнику загрожує до семи років увʼязнення.



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