Продал автомат с патронами — в Одессе осудили мужчину за сбыт оружия

Удален автомат Калашникова. Фото: ГУНП

Злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие с патронами, а вскоре решил продать имущество. Мужчину разоблачили, пока ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Детали преступления

Во дворах многоэтажки на ул. Героев Пограничников мужчина решил сбыть оружие, а также 30 патронов. Автомат Калашникова вместе с патронами он продал "клиенту" за 15 тысяч гривен. По результатам экспертизы, оружие относится к огнестрельному, изготовлено промышленным способом, исправно и пригодно к стрельбе.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (приобретение, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.



Напомним, в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки . Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался бывать наркотики в Хаджибейском районе города.