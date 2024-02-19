Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продал автомат с патронами — в Одессе осудили мужчину за сбыт оружия arrow

Продал автомат с патронами — в Одессе осудили мужчину за сбыт оружия

19 февраля 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продал автомат с патронами — в Одессе осудили мужчину за сбыт оружия
Удален автомат Калашникова. Фото: ГУНП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие с патронами, а вскоре решил продать имущество. Мужчину разоблачили, пока ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Детали преступления

Во дворах многоэтажки на ул. Героев Пограничников мужчина решил сбыть оружие, а также 30 патронов. Автомат Калашникова вместе с патронами он продал "клиенту" за 15 тысяч гривен. По результатам экспертизы, оружие относится к огнестрельному, изготовлено промышленным способом, исправно и пригодно к стрельбе.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (приобретение, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки . Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался бывать наркотики в Хаджибейском районе города.

Одесса
оружие
полиция
Новости Одессы
преступление
продажа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме