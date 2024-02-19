Продал автомат с патронами — в Одессе осудили мужчину за сбыт оружия
Злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие с патронами, а вскоре решил продать имущество. Мужчину разоблачили, пока ему грозит заключение.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали преступления
Во дворах многоэтажки на ул. Героев Пограничников мужчина решил сбыть оружие, а также 30 патронов. Автомат Калашникова вместе с патронами он продал "клиенту" за 15 тысяч гривен. По результатам экспертизы, оружие относится к огнестрельному, изготовлено промышленным способом, исправно и пригодно к стрельбе.
Какое наказание грозит
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (приобретение, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки . Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.
Также мы писали, что в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался бывать наркотики в Хаджибейском районе города.
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