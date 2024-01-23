У центрі Ізмаїла чоловік торгував автоматом Калашнікова

Затримання торговця зброєю. Фото: Нацполіція

Хотів продати автомат Калашнікова за 53 тисячі гривень. У центрі Ізмаїла під час угоди затримали чоловіка, тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Звідки взявся автомат

Чоловіка затримали одразу після передачі грошей за автомат калібру 5,45 х39 мм. Продавцем виявився мешканець Ізмаїльського району. За його словами, зброю він нібито знайшов та зберігав удома, а коли знадобилися гроші – вирішив продати. Покупець знайшовся у Саф'янівській ОТГ. У ході слідства з'ясувалося, що чоловік уже раніше був засуджений за розбій та пограбування.

Яке покарання

Торговцю зброєю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Суд у якості запобіжного заходу помістив його під варту.

Торгівля зброєю. Фото: Нацполіція

Торгівля зброєю в Одесі

В Одесі також затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків — правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс. А до цього в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів з зони бойових дій.

