У центрі Ізмаїла чоловік торгував автоматом Калашнікова
Хотів продати автомат Калашнікова за 53 тисячі гривень. У центрі Ізмаїла під час угоди затримали чоловіка, тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Звідки взявся автомат
Чоловіка затримали одразу після передачі грошей за автомат калібру 5,45 х39 мм. Продавцем виявився мешканець Ізмаїльського району. За його словами, зброю він нібито знайшов та зберігав удома, а коли знадобилися гроші – вирішив продати. Покупець знайшовся у Саф'янівській ОТГ. У ході слідства з'ясувалося, що чоловік уже раніше був засуджений за розбій та пограбування.
Яке покарання
Торговцю зброєю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Суд у якості запобіжного заходу помістив його під варту.
Торгівля зброєю в Одесі
В Одесі також затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні зброї та наркотиків — правопорушник у власній квартирі тримав дві гранати та канабіс. А до цього в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів з зони бойових дій.
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