Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В центре Измаила мужчина торговал автоматом Калашникова arrow

В центре Измаила мужчина торговал автоматом Калашникова

23 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В центре Измаила мужчина торговал автоматом Калашникова
Задержание торговца оружием. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Хотел продать автомат Калашникова за 53 тысячи гривен. В центре Измаила во время сделки задержали мужчину, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Мужчину задержали сразу после продажи автомата калибра 5,45х39 мм, изъяв оружие и полученные за него деньги.

Откуда взялся автомат

Мужчину задержали сразу после передачи денег за автомат калибра 5,45х39 мм. Продавцом оказался житель Измаильского района. По его словам, оружие он якобы нашел и хранил дома, а когда понадобились деньги — решил продать. Покупатель нашелся в Сафьяновской ОТГ. В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже ранее был осужден за разбой и ограбление.

Какое наказание

Торговцу оружием сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Суд в качестве меры пресечения поместил его под стражу.

Торговля оружием. Фото: Нацполиция

Торговля оружием в Одессе

В Одессе также задержали мужчину, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков — правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис. А до этого в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов из зоны боевых действий.

Одесса
оружие
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме