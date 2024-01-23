В центре Измаила мужчина торговал автоматом Калашникова

Задержание торговца оружием. Фото: Нацполиция

Хотел продать автомат Калашникова за 53 тысячи гривен. В центре Измаила во время сделки задержали мужчину, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Мужчину задержали сразу после продажи автомата калибра 5,45х39 мм, изъяв оружие и полученные за него деньги.

Откуда взялся автомат

Мужчину задержали сразу после передачи денег за автомат калибра 5,45х39 мм. Продавцом оказался житель Измаильского района. По его словам, оружие он якобы нашел и хранил дома, а когда понадобились деньги — решил продать. Покупатель нашелся в Сафьяновской ОТГ. В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже ранее был осужден за разбой и ограбление.

Какое наказание

Торговцу оружием сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Суд в качестве меры пресечения поместил его под стражу.

Торговля оружием. Фото: Нацполиция

Торговля оружием в Одессе

В Одессе также задержали мужчину, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков — правонарушитель в собственной квартире держал две гранаты и каннабис. А до этого в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов из зоны боевых действий.