В Одесі затримали горе-бізнесменів, які торгували боєприпасами з фронту

Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Двоє мешканців Одеси вирішили налагодити бізнес з продажу боєприпасів. Вони намагалися продати осколкові гранати та запали, які привезли з передової. Їх затримали під час збуту "товару" на Миколаївській дорозі.

Що вилучили під час обшуків

дві тротилові шашки,

корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом,

дві запальні трубки,

400 доларів США.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесменам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.