В Одесі затримали горе-бізнесменів, які торгували боєприпасами з фронту
В Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Подробиці злочинної діяльності
Двоє мешканців Одеси вирішили налагодити бізнес з продажу боєприпасів. Вони намагалися продати осколкові гранати та запали, які привезли з передової. Їх затримали під час збуту "товару" на Миколаївській дорозі.
Що вилучили під час обшуків
- дві тротилові шашки,
- корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом,
- дві запальні трубки,
- 400 доларів США.
Яке покарання загрожує
Наразі горе-бізнесменам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста.
Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.
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