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В Одесі затримали горе-бізнесменів, які торгували боєприпасами з фронту

15 лютого 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали горе-бізнесменів, які торгували боєприпасами з фронту
Правоохоронці вилучили речові докази. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці злочинної діяльності

Двоє мешканців Одеси вирішили налагодити бізнес з продажу боєприпасів. Вони намагалися продати осколкові гранати та запали, які привезли з передової. Їх затримали під час збуту "товару" на Миколаївській дорозі. 

Що вилучили під час обшуків

  • дві тротилові шашки,
  • корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом,
  • дві запальні трубки,
  • 400 доларів США. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесменам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюджені заборонених речовин. Чоловік намагався збувати наркотики у Хаджибейському районі міста. 

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.

Одеса
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поліція
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