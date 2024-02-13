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Вимагав хабарі у зерноперевізників — на Одещині затримали патрульного поліцейського

13 лютого 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагав хабарі у зерноперевізників — на Одещині затримали патрульного поліцейського
Правоохоронці затримали хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали патрульного, якого підозрюють у корупції. Посадовець вимагав "винагороду" за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

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Подробиці корупційної діяльності

Патрульний поліцейський в Ізмаїлі вимагав хабаря від підприємців за неперешкоджання законній діяльності з перевезення сільгосппродукції. Його "тариф" становив 400 доларів США з фури, а у разі відмови зупиняв транспорт та складав адміністративні протоколи. 

Яке покарання загрожує

Горе-підприємця затримали під час отримання чергової "винагороди" та повідомили про підозру за  ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК. 

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.

Одеса
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