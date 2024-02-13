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В Одесі затримали лікарку, яка вимагала хабар за продовження інвалідності

13 лютого 2024 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали лікарку, яка вимагала хабар за продовження інвалідності
Правоохоронці затримали лікарку. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі схеми

До лікарні звернувся чоловік з хронічними захворюваннями з проханням направити його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності та визначити повний пакет документів. Медикиня запропонувала пришвидшити процедуру та повпливати на МСЕК, адже без цього отримати позитивний результат неможливо. За свої "послуги" жінка попросила 1 800 доларів США. 

Яке покарання загрожує

Наразі лікарку затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру посадовцю міськради, який зловживав службовим становищем. Чоловік просив хабар за надання в оренду приміщення для реабілітації людей з інвалідністю.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабаря командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Одеса
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