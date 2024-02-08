Вимагав хабаря з хабу для інвалідів — в Одесі затримали посадовця міськради

Правоохоронці затримали посадовця. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі повідомили про підозру посадовцю міськради, який зловживав службовим становищем. Чоловік просив хабар за надання в оренду приміщення для реабілітації людей з інвалідністю.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Деталі злочинної схеми

Заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради вимагав неправомірну вигоду у представника громадської організації. За свої "послуги" він просив 1000 доларів США.

Таким чином посадовець не перешкоджав в укладанні договору на оренду комунального приміщення. Відомо, що організація планувала відкрити реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та військовослужбовців.

За даними ЗМІ, хабарником опинився Юрій Філіппов. Під час обшуків у нього вилучили ще 13 500 доларів та 19 000 гривень.

Яке покарання загрожує

Посадовця затримали під час отримання хабаря у 500 доларів та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі вирішуються питання щодо та відсторонення від займаної посади. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабаря командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.