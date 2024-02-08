Требовал взятки из хабу для инвалидов — в Одессе задержали чиновника горсовета

Правоохранители задержали чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе сообщили о подозрении должностному лицу горсовета, который злоупотреблял служебным положением. Мужчина просил взятку за предоставление в аренду помещения для реабилитации людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали преступной схемы

Заместитель директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета потребовал неправомерную выгоду у представителя общественной организации. За свои "услуги" он просил 1000 долларов США.

Таким образом, чиновник не препятствовал в заключении договора на аренду коммунального помещения. Понятно, что организация планировала открыть реабилитационный центр для людей с инвалидностью и военнослужащих.

По данным СМИ, взяточником оказался Юрий Филиппов. Во время обысков у него изъяли еще 13500 долларов и 19000 гривен.

Какое наказание грозит

Чиновника задержали во время получения взятки в 500 долларов и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Решаются вопросы относительно и отстранения от занимаемой должности. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачен работник таможенной службы, подозреваемый в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.