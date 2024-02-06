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Одеський митник вимагав хабарі з підприємців

6 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський митник вимагав хабарі з підприємців
Правоохоронці затримали митника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України в Одеській області. 

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Деталі злочинної схеми

Інспектор Одеської митниці вимагав  гроші від підприємців за безперешкодний імпорт та експорт товарів. За свої послуги він просив від 400 до 750 доларів. Ціна залежала від обсягів вантажу. Затримати горе-митника вдалося під час отримання чергової "винагороди" від підприємця на місці роботи. 

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили  про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області судитимуть жителя Білгород-Дністровського району, який вимагав неіснуючий борг у підприємця. Також його підозрюють у зберіганні зброї та боєприпаси.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабар командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

СБУ
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