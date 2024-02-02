Вимагав з підприємця неіснучий борг — на Одещині затримали шахрая

Правоохоронці затримали шахрая. Фото: Нацполіція

В Одеській області судитимуть жителя Білгород-Дністровського району, який вимагав неіснуючий борг у підприємця. Також його підозрюють у зберіганні зброї та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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У чому підозрюють

Мешканець Шабівської ОТГ висунув підприємцю вимогу сплатити йому 500 доларів США нібито за погашення боргових зобов'язань перед ним, яких насправді потерпілий не мав. Під час телефонних розмов та при особистих зустрічах фігурант погрожував чоловіку фізичною розправою й застосуванням насильства у разі відмови виконати його вимоги. І під тиском погроз домігся свого — потерпілий передав йому кошти.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-шахрая затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області правоохоронця, який "співпрацював" з шахраєм. Посадовець отримав хабаря за непритягнення злочинця до відповідальності.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабар командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.