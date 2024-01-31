На Одещині правоохоронець "відмазував" шахрая від відповідальності — ДБР

ДБР затримало правоохоронця. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області правоохоронця, який "співпрацював" з шахраєм. Посадовець отримав хабаря за непритягнення злочинця до відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Подробиці діяльності

Правоохоронець вів розслідування щодо онлайн-шахрая, який продавав в Інтернеті неіснуючий товар іноземцям. Він запропонував підозрюваному "замʼяти" справу та попросив за це 10 тисяч доларів США. Крім того, в умови угоди входило повернення вилученого під час обшуків майна.

Також горе-поліцейський захотів отримувати частку від шахрайської схеми у розмірі 20% від прибутків. Його вдалося викрити під час отримання першого "траншу" у розмірі чотирьох тисяч доларів.

Яке покарання загрожує

Правоохоронцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що в Одесі викрили приватного підприємця, який вимагав хабар з військовослужбовця. Чоловік обіцяв посприяти в отриманні інвалідності його онкохворій матері.