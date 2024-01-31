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На Одесчине правоохранитель "отмазывал" мошенника от ответственности — ДБР

31 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине правоохранитель "отмазывал" мошенника от ответственности — ДБР
ГБР задержало правоохранителя. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области правоохранителя, который "сотрудничал" с мошенником. Чиновник получил взятки за непривлечение преступника к ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Подробности деятельности

Правоохранитель вел расследование в отношении онлайн-мошенника, продававшего в Интернете несуществующий товар иностранцам. Он предложил подозреваемому "замять" дело и попросил за это 10 тысяч долларов США. Кроме того, в соглашение входил возврат изъятого во время обысков имущества.

Также горе-полицейский захотел получать долю мошеннической схемы в размере 20% от доходов. Его удалось разоблачить при получении первого "транша" в размере четырех тысяч долларов.

Какое наказание грозит

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили частного предпринимателя, требовавшего взятку с военнослужащего. Мужчина обещал помочь в получении инвалидности его онкобольной матери.

Одесса
ГБР
взятка
мошенничество
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