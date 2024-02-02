Требовал с предпринимателя несуществующий долг — на Одесчине задержали мошенника

Правоохранители задержали мошенника. Фото: Нацполиция

В Одесской области будут судить жителя Белгород-Днестровского района, требовавшего несуществующий долг у предпринимателя. Также он подозревается в хранении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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В чем подозревают

Житель Шабовской ОТГ выдвинул предпринимателю требование уплатить ему 500 долларов США якобы за погашение долговых обязательств перед ним, которых на самом деле у потерпевшего не было. Во время телефонных разговоров и личных встреч фигурант угрожал мужчине физической расправой и применением насилия в случае отказа выполнить его требования. И под давлением угроз добился своего — потерпевший передал ему деньги.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-мошенника задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области правоохранителя, который "сотрудничал" с мошенником. Чиновник получил взятки за непривлечение преступника к ответственности.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.